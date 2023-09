Le CMC Togo à la recherche de consultants

La Millennium Challenge Corporation (MCC) travaille avec le gouvernement pour élaborer le Compact d'ici la fin de l'année 2024.

Le Togo a été sélectionné comme éligible au financement de la MCC à l'automne 2022. Une analyse des contraintes à la croissance économique a été achevée en février 2023 et le gouvernement a choisi de concentrer l'élaboration du Compact sur la résolution des contraintes dans les secteurs de l'énergie (coût élevé et fiabilité insuffisante) et du numérique (cherté et utilisation insuffisante des services numériques).

Les types d’investissement précisés ci-dessous feront l'objet d'une évaluation afin de déterminer la combinaison la mieux alignée sur les priorités des autorités, la plus adaptée à la MCC et susceptible d'améliorer les conditions de vie de la population

Secteur de l'électricité - Une combinaison d'investissements en faveur de la production, du transport et de la distribution d'énergie, de l'accès et/ou du renforcement institutionnel.

Secteur numérique - Une combinaison d'investissements dans une connectivité significative, des systèmes de paiement numérique interopérables et l'écosystème d'innovation pour contribuer à un accès numérique plus abordable, à l'émergence de solutions de services numériques basés sur la technologie, et à la croissance de l'économie numérique.

Dans le cadre de ce processus, la Cellule de mise en œuvre du programme Compact du Togo (CMC) a reçu un financement de la MCC et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour les paiements au titre d’un marché de services de Consultants « études de faisabilité pour le projet énergie : infrastructures et réformes ».

La présente DP vient compléter l’avis général de passation des marchés déjà publié sur différents supports.

CMC-Togo invite les firmes dûment constituées à soumettre une proposition pour la fourniture des services susmentionnés (« Propositions »). De plus amples informations sur ces services de Consultants sont données dans les termes de référence.

La DP est ouverte à toutes les entités éligibles (« Consultants ») souhaitant y participer. Sous réserve des restrictions énoncées dans la DP, les consultants peuvent s’associer à d’autres en vue d’optimiser leur capacité à exécuter le contrat.

Le processus de sélection inclut l’examen et la vérification des qualifications et des performances passées ainsi qu’un contrôle des références du consultant, avant l’adjudication du contrat.

Les consultants qui souhaitent soumettre une proposition peuvent s’enregistrer via le lien :

Une fois enregistré, la DP sera transmise en version PDF.

Les propositions doivent être soumises par voie électronique au plus tard le 3 novembre 2023 à 15 Heures (Heure de Lomé).

Si un soumissionnaire décide de soumettre une proposition technique avec protection par mot de passe, le mot de passe de la proposition technique doit être envoyé à l’Agence intérimaire de passation des marchés (zineb.benbrahim@crownagents.co.uk) au plus tôt le 2 novembre 2023 et au plus tard 15 minutes avant la date et l’heure limites de soumission, heure de Lomé.

Le Togo est éligible au ‘Compact’, une aide qui pourrait se chiffrer en dizaines de millions de dollars. Mais il faudra au préalable concevoir un programme de réformes qui corresponde aux exigences de ce mécanisme de soutien américain aux pays pauvres.

Créé par le Congrès et disposant d'un solide appui bipartite, le MCC verse des subventions à des pays qui ont démontré leur engagement à la promotion des bonnes pratiques de gestion et à la réforme économique

D’ores et déjà le MCC met à la disposition du Togo 12 millions de dollars destinés à concevoir et formuler des projets qui seront ensuite, le cas échéant, financés par le Compact.

Akaya Kpobie Tchasso, le secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances, est le coordonnateur de la formulation du MCC pour le Togo.