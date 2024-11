Le Maroc favorise l'économie circulaire au Togo

Dans le cadre de la coopération sud-sud, le Maroc s’engage aux côtés du Togo pour la mise en place d’une unité de transformation d’huile rouge et d’huile palmiste à base d’énergie solaire et de biogaz.

Ce projet, financé par le Fonds africain à la coopération décentralisée internationale (FACDI), sera réalisé dans la commune de Yoto 2 (localité d’Edja, préfecture de Yoto).

L’unité, dont la construction s’étendra sur six mois, pourra produire jusqu’à 500 litres d’huile par jour. Ce projet tire parti des ressources locales : les noix de palme qui serviront de matière première seront fournies par les femmes transformatrices de la région et des localités environnantes.

Les produits finis, notamment l’huile rouge et l’huile palmiste, seront destinés aux marchés togolais, offrant ainsi une opportunité de valorisation des productions locales.

Les coques palmistes et les noix palmistes seront recyclées pour alimenter l’unité, assurant une démarche de zéro déchet.

Ce projet s’inscrit dans une logique de revalorisation des ressources locales, contribuant à l’autonomisation des femmes transformatrices et à la création de valeur ajoutée pour la région. Grâce à l’utilisation de l’énergie solaire et du biogaz, l’unité réduit son empreinte environnementale tout en proposant une alternative énergétique durable.

Pour les autorités togolaises, cette initiative répond aux enjeux de développement local durable. Elle permet également de renforcer les capacités des communautés rurales et d’encourager l’économie circulaire.

Ce projet est une démonstration réussie de la coopération sud-sud, particulièrement entre la commune de Yoto 2 et celle de Tanger au Maroc, qui a soutenu financièrement cette initiative via le FACDI. Cette collaboration reflète une vision commune de développement solidaire et décentralisé.

Une fois opérationnelle, l’unité de transformation d’huile d’Edja promet d’améliorer les conditions de vie des populations locales, tout en stimulant l’économie régionale.