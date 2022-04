Le numérique est un outil de transformation économique

La COVID-19 a précipité les économies sur des trajectoires de croissance radicalement divergentes : les économies avancées devraient se rétablir complètement d’ici 2023, mais le relèvement de celles en développement pourrait prendre des années.

La pandémie a néanmoins conduit les pays en développement à adopter des solutions numériques innovantes grâce auxquelles ils peuvent engager leur transformation économique et se placer sur la voie d’une croissance verte, résiliente et inclusive.

Le Togo a donné l’exemple avec son programme Novissi destiné à aider les ménages les plus modestes lors de la pandémie.

Les investissements privés et publics dans les solutions digitales apportent des services essentiels aux plus pauvres, créent des emplois, soutiennent les petites et moyennes entreprises, favorisent le commerce et les services, et renforcent la résilience aux chocs.

Dans le même temps, plus de la moitié des pays en développement ne sont toujours pas connectés, tandis que les problèmes de confidentialité des données et de cybersécurité posent des risques croissants dans le monde entier.

‘La révolution numérique : Favoriser l’inclusion et une croissance résiliente’, tel est le thème d’une discussion organisée mercredi par la Banque mondiale à l’occasion des Assemblées générales de la Banque et du FMI.

Le débat s'articulera autour des enjeux numériques de la reprise économique : comment les pays peuvent-ils soutenir la croissance, la productivité, l’inclusion et la résilience en se tournant vers les innovations impulsées par le secteur privé tout en garantissant un cadre porteur ?

Plusieurs intervenants sont annoncés parmi lesquels le président Paul Kagame du Rwanda, Carme Artigas Brugal, secrétaire d’Etat pour le Numérique (Espagne), Ghita Mezzour, ministre de la Transition numérique (Maroc).