Le pastoralisme est une richesse au service des éleveurs.

Au Togo, de nombreux agriculteurs valorisent des surfaces pastorales, c’est-à-dire des espaces semi-naturels pâturés.

Celles-ci représentent une partie importante des ressources fourragères d’un troupeau.

Le pastoralisme regroupe l'ensemble des activités d'élevage valorisant par le seul pâturage les ressources fourragères spontanées des espaces naturels.

Ces surfaces pastorales assurent tout ou une partie de l’alimentation des troupeaux.

Les profits de la mobilité du bétail au Togo sont importants; ils représenteraient plusieurs milliards de Fcfa chaque année.

‘Le pastoralisme est bénéfique pour l'économie nationale. Ce qui reste à faire est de travailler à réduire considérablement les dégâts occasionnés par les bœufs et surtout en ces temps d’insécurité, il nous faudra être de plus en plus vigilants’, a indiqué jeudi Alidou Alassani, le président de la filière bétail et viande du Togo.