Le patron de la Banque mondiale attendu au Togo

Le président du Groupe de la Banque mondiale, David Malpass, se rendra en visite officielle au Niger puis au Togo du 29 mars au 1er avril, pour discuter du renforcement de la sécurité et de la paix, de la croissance économique inclusive et durable, de la sécurité alimentaire, de l’accès à l’énergie et de l’importance de l’éducation, entre autres priorités régionales et globales.

Au Togo du 31 mars au 1er avril, M. Malpass discutera des axes d’intervention stratégiques dans le pays avec le président Faure Gnassingbe ainsi que les partenaires.

Les échanges porteront sur l’éducation, l’agriculture, notamment la réponse d’urgence à l’insécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest, le développement numérique et la protection sociale.

David Malpass abordera également les efforts accomplis pour renforcer la résilience et la croissance inclusive dans les pays du golfe de Guinée.

‘ Je me réjouis de ces visites au Niger et au Togo qui nous donneront l’occasion d’échanger autour de ces sujets cruciaux ainsi que de l’appui supplémentaire que le Groupe de la Banque mondiale peut apporter dans ces domaines », a-t-il déclaré dans un communiqué publié mardi par la BM.

Pendant ces visites, il sera accompagné par Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, et par Sergio Pimenta, vice-président de la Société financière internationale (IFC) pour l’Afrique.

David Malpass, va démissionner d'ici le 30 juin de son poste à la tête de l'institution de développement.