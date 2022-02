Plus de 800 millions d’êtres humains à travers le monde sont sous-alimentés et deux milliards de plus souffrent de malnutrition chronique. La malnutrition est particulièrement répandue en Afrique subsaharienne et en Asie, empêchant les individus de développer leur potentiel et affectant les chances de développement de pays tout entiers.

De multiples causes sont à l’origine de la faim et de la malnutrition : la pauvreté, les crises, les conflits, la surpopulation, les catastrophes naturelles ainsi que le manque d’accès à des soins de santé, à de l’eau potable et à des services d’assainissement.

Les connaissances en matière de nutrition et de mesures d'hygiène simples mais efficaces font souvent défaut.

La lutte contre la faim et la malnutrition doit donc être menée sur un large front afin de remédier à ses causes multiples et complexes de manière globale.

Sur mandat du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), le programme ‘Sécurité alimentaire et nutritionnelle, renforcement de la résilience’ intervient dans 10 pays parmi lesquels le Togo.

Afin de remédier de manière intégrée aux multiples causes de la malnutrition et de la sous-alimentation, le programme établit des liens entre les actions engagées dans divers secteurs, notamment l'agriculture, la santé, l'éducation, la protection sociale et WASH (eau, assainissement et hygiène).

Le principal groupe cible du programme comprend les femmes en âge de procréer, les femmes enceintes, les mères allaitantes et les jeunes enfants, qui sont particulièrement touchés par la malnutrition.

Au Togo, l’initiative, lancée en 2015, est gérée par la GIZ (Coopération allemande) dans les régions des Plateaux, Maritime et de la Kara.

A ce jour, 28.500 femmes et 7.700 enfants ont été les bénéficiaires directs du programme.

Selon la GIZ, la population cible a été formée dans la production de soja, patates douces, maïs, papaye … et a bénéficié de conseils pour la transformation.