Le Togo va se doter d’un schéma national d'aménagement du territoire (SNAT).

Son élaboration est un enjeu national.

Le pays a considérablement progressé dans la voie de la reconstruction et du développement.

Il faut désormais le préparer à affronter dans son organisation territoriale les grandes échéances de demain.

L’émergence de nouveaux acteurs économiques, le nouveau contexte énergétique, le rôle toujours croissant des nouvelles technologies, l’insécurité mondiale, l’enjeu des nouvelles émigrations sub-sahariennes, sont autant de défis auxquels le Togo doit s’adapter.

La première priorité est de répondre aux déséquilibres de localisation de la population et des activités dans les territoires; la seconde exigence est celle de la mise en attractivité des régions.

‘L'objectif su SNAT est de mettre fin au laisser-faire territorial et de promouvoir l'équité entre les territoires. Il s'agit concrètement de favoriser le développement équilibré et durable du pays’, explique Essomanam Edjeba, ministre délégué chargé du Développement des territoires.

‘Le développement cohérent et organisé des territoires est essentiel’, souligne de son côté la cheffe du gouvernement, Victoire Tomégah-Dogbé.

Le schéma national d’aménagement du territoire forme ainsi pour le Togo une ambition à la hauteur des enjeux.

Il rompt avec les pratiques antérieures de planification trop centralisées et souvent trop rigides.

Sa conception repose au contraire sur un constat partagé de la situation du territoire et sur des concertations aussi larges que possibles.

A partir de scénarios méthodologiques et démonstratifs, il définit de manière précise et pragmatique ce que seront les orientations fondamentales de l’Etat pour les vingt prochaines années : concilier harmonieusement les deux impératifs de l’aménagement du territoire c’est-à- dire le rétablissement d’un équilibre durable entre les grandes composantes du territoire et son adaptation aux exigences de l’économie contemporaine.