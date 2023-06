Partenariat stratégique avec OCP Africa

Le président Faure Gnassingbé a posé vendredi d’un complexe dédié à la promotion de l’agriculture à Tové (région des Plateaux).

Ce centre comprendra un laboratoire pour assurer le contrôle des terres, leur qualité et leur rendement, une ferme modèle, un surface de vente d’intrants et la production de fertilisants et un espace dédié à la mécanisation avec tracteurs moissonneuses batteuses et pièces de rechange.

Le Centre de services agricoles proposera également des conseils aux professionnels du secteur et de la formation.

Le projet est développé en coopération avec le Groupe marocain OCP Africa.

Forte de la longue expérience d’OCP dans la transformation et production de phosphates et dérivés, OCP AFRICA a été créée en 2016 pour contribuer au développement durable de l’agriculture africaine.

Il offre des solutions adaptées aux conditions locales et aux besoins des différentes cultures.

Présent dans 18 pays à travers 12 filiales OCP AFRICA se présente comme un acteur africain travaillant étroitement avec les fermiers et les partenaires sur l’ensemble du continent.

Le Togo a fait du développement de l’agriculture une priorité.