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Pintade, sécurité alimentaire et revenus

Dans la région des Savanes, au nord du Togo, la filière pintade affiche de nouvelles ambition

Le nouveau moteur économique des Savanes © republicoftogo.com

Dans la région des Savanes, au nord du Togo, la filière pintade affiche de nouvelles ambitions.

L'objectif est d’améliorer les techniques d'élevage et les circuits de distribution, de renforcer les coopératives locales et d’augmenter les revenus des producteurs.

Le projet, porté par l'organisation française Élevage Sans Frontières et ses partenaires, couvre les préfectures de l'Oti, de Tandjouaré et de Tône. 

Les deux phases précédentes ont permis de former et d'équiper plus de 300 éleveurs dans 20 villages. D'ici 2028, plusieurs centaines d'éleveurs supplémentaires doivent recevoir un appui technique et de nouveaux équipements.

Dans une région confrontée à des défis sécuritaires et climatiques, les porteurs du projet veulent faire de la pintade un levier de sécurité alimentaire, de revenus et de développement, en particulier pour les jeunes et les femmes.

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