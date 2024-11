PROFIT au service des producteurs de gombo, manioc et piment

Le Projet de Promotion des Filières Horticoles au Togo (PROFIT) a été lancé mardi à Kpalimé.

L’initiative met un accent particulier sur des produits essentiels tels que le gombo, le manioc et le piment, des filières clés pour l'économie et la sécurité alimentaire.

Financé par les États-Unis à travers le programme Food for Progress de l’USDA-FAS, le projet bénéficie d’un budget de 29,8 millions de dollars sur une durée de cinq ans.

L’objectif est d’augmenter la productivité agricole, d’encourager la transformation des produits et d’améliorer l’accès aux marchés locaux, régionaux et internationaux.

C’est l’ONG Lutheran World Relief (LWR) qui sera chargée de la mise en oeuvre.

Lors de la cérémonie de lancement, le ministre de l’Agriculture, Antoine Lekpa Gbegbeni, a salué cette initiative comme une avancée significative pour le secteur agricole :

PROFIT s’inscrit dans une stratégie plus large visant à moderniser l’agriculture togolaise et à en faire un moteur de croissance inclusive. Il prévoit également de mettre en œuvre des pratiques agricoles durables et de développer des filières compétitives capables de rivaliser sur les marchés internationaux.