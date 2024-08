Renforcement de l'accès à l'eau potable à Lomé

Le gouvernement s'engage résolument dans l'amélioration de l'accès à l'eau potable pour les ménages du Grand Lomé à travers le Projet d’Amélioration de la Sécurité Hydrique en Milieu Urbain au Togo (PASH-MUT).

Ce projet, financé par la Banque mondiale, vise à sécuriser l'approvisionnement en eau de cette région avec l'objectif ambitieux d'atteindre des résultats significatifs d'ici 2025.

Afin de garantir une mise en œuvre transparente et efficace du PASH-MUT, le Togo a mis en place un mécanisme de gestion des plaintes (MGP). Cet outil vise à renforcer la bonne gouvernance du projet et à assurer une gestion rigoureuse des préoccupations des populations et des autres acteurs touchés par le projet.

Le MGP joue un rôle clé en s’assurant qu'aucune difficulté majeure ne vienne entraver l’avancement du projet. Selon Hyacinthe Wénato Bankati, Coordonnateur du PASH-MUT, "cet outil sera un élément important pour gérer les risques et éviter qu’ils ne deviennent des obstacles majeurs pour la réalisation des objectifs du projet."

Le projet permettra d'anticiper un nombre considérable de problèmes, notamment des incidents tels que des ruptures de canalisations ou des pénuries d’eau dans certaines zones. "Le projet va permettre d'anticiper un nombre considérable de problèmes. Celles-ci pourraient notamment concerner des incidents tels que des ruptures de canalisations ou des pénuries d’eau dans certaines zones," a indiqué M. Bankati.

Une Plateforme Numérique et un Numéro Vert

Pour faciliter le dépôt des plaintes, une plateforme numérique est actuellement en développement. Cette plateforme sera prochainement complétée par un numéro vert afin de permettre aux populations de signaler rapidement tout problème lié à l’approvisionnement en eau.

Le PASH-MUT représente une étape cruciale dans la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable pour les ménages du Grand Lomé. Avec la mise en place du MGP et le développement d'outils numériques pour signaler les problèmes, le gouvernement togolais montre son engagement envers une gestion transparente et efficace de ce projet vital.

Les résultats attendus d'ici 2025 sont prometteurs et devraient apporter une amélioration significative de la qualité de vie des habitants de Lomé.

Ce projet illustre parfaitement l'engagement du Togo à répondre aux besoins essentiels de sa population tout en mettant en œuvre des stratégies de gouvernance rigoureuses et inclusives.