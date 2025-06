Repos biologique : une stratégie saluée pour relancer la pêche

La décision du gouvernement de mettre en œuvre une période de repos biologique pour favoriser la régénération des ressources halieutiques reçoit un accueil favorable parmi les professionnels du secteur.

Mareyeurs, transformateurs et pêcheurs saluent une mesure qu’ils jugent à la fois pertinente et opportune.

Selon la Fédération nationale des unions de coopératives de pêche, cette démarche s'inscrit dans une vision gouvernementale bien comprise par les acteurs de terrain. Elle vise à lutter efficacement contre la pêche illégale, les techniques destructrices et la surexploitation des ressources marines.

Ce constat, observé sur les plans d’eau intérieurs, s’est également vérifié en mer. En 2022, une suspension d’un mois — notamment sur l’usage de filets à petites mailles — avait entraîné une nette amélioration des captures. Durant les deux semaines qui ont suivi la reprise, les quantités pêchées avaient doublé.

Face aux enjeux de durabilité et d’autosuffisance halieutique, les pêcheurs eux-mêmes avaient plaidé pour une telle mesure.

Si le repos biologique est jugé essentiel, il soulève toutefois une question cruciale : celle de la résilience économique des communautés pendant la période d’inactivité.

Certains pêcheurs se sont tournés vers de petits élevages domestiques, la pisciculture, ou encore le commerce de denrées alimentaires pour compenser la perte de revenus temporaire. Ces initiatives sont perçues comme un complément durable au métier de la pêche.

Avec cette réforme, le Togo s’inscrit dans une dynamique régionale et internationale de gestion durable de ses ressources naturelles, tout en offrant aux communautés côtières et lacustres les moyens de maintenir leur sécurité alimentaire et économique.