Dans son rapport de novembre sur le Togo, le Programme alimentaire mondial (PAM) dresse un constat contrasté.

L’économie progresse et les marchés sont bien approvisionnés, mais réfugiés, déplacés internes, communautés d’accueil et ménages touchés par les aléas climatiques restent exposés à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition.

Le Togo affiche depuis 2023 une croissance réelle supérieure à 6 %, portée par l’investissement public et les réformes. De bonnes récoltes ont permis un approvisionnement satisfaisant des marchés. En août 2026, les prix des denrées de base étaient inférieurs à ceux de l’an dernier et à la moyenne des cinq dernières années, ce qui facilite l’accès à la nourriture, y compris pour les ménages vulnérables.

Climat et crise sahélienne

Le tableau reste toutefois inégal. Dans certaines zones, la dégradation des terres, l’érosion des sols et des pluies irrégulières freinent la production agricole.

Dans la région des Savanes, la crise au Sahel déborde sur le territoire togolais. D’après les dernières données officielles, la région accueille plus de 55 500 réfugiés et demandeurs d’asile et plus de 13 400 déplacés internes. Quelque 3 170 personnes attendent encore d’être enregistrées. Cet afflux met sous pression les marchés, les services publics et les ressources naturelles des localités d’accueil.

Le PAM soutient le gouvernement par une approche qui combine aide d’urgence, renforcement de la résilience et appui aux systèmes nationaux.

En novembre, l’agence a notamment formé 200 membres de 30 comités de gestion des plaintes liés aux cantines scolaires. L’objectif est de mieux protéger les bénéficiaires et de leur permettre de signaler les problèmes en toute sécurité.

Pour le PAM, il faut continuer d’investir dans les systèmes alimentaires, la protection sociale et l’adaptation au climat pour préserver les acquis récents.

L’agence onusienne dit partager la vision des autorités en matière de résilience et se déclare prête à accompagner durablement les communautés agricoles du pays.