Sécuriser les droits fonciers

La réforme du secteur foncier est en marche, a assuré Batame Tafamba, le responsable du Guichet foncier unique à l’Office togolais des recettes (OTR).

Cette structure permet de faire valider des plans parcellaires en 5 jours, d’obtenir un titre foncier en 6 mois, d’avoir les données officielles sur les extraits de lotissement ou les bornages de terrains.

La réforme foncière est un projet ambitieux entrepris par le gouvernement pour moderniser et sécuriser la gestion des terres.

Cette réforme vise à répondre aux nombreux défis auxquels le secteur foncier est confronté, notamment l'insécurité des droits fonciers, les conflits liés à la terre et la complexité des procédures administratives.

Le secteur foncier est marqué par une grande insécurité juridique et des conflits récurrents.

La population croissante, l'urbanisation rapide et la pression sur les terres agricoles rendent la gestion foncière de plus en plus complexe.

De plus, les systèmes traditionnels de gestion des terres, souvent basés sur des règles coutumières, coexistent avec des régimes légaux modernes, créant une dualité juridique source de confusion et de litiges.