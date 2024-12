Signature de deux accords stratégiques dans le solaire

A l’occasion du Sommet de la Coopération Énergétique en Afrique de l'Ouest (WA-ECS), qui se tient actuellement à Lomé, le Togo a signé jeudi deux accords dans le domaine de l'énergie solaire.

Ces partenariats ont été conclus avec le groupe Haier, géant chinois de la technologie, et l’association RELP, spécialisée dans la promotion des énergies renouvelables.

Avec Haier, le Togo bénéficiera d’un appui technologique avancé pour le développement et la gestion de ses centrales solaires. Cet accord fait suite aux discussions initiées lors du Forum Sino-Africain (FOCAC), organisé en septembre dernier à Pékin. À cette occasion, un protocole d’accord avait été signé entre Lomé et Haier dans les domaines de l’énergie et de la santé.

Haier Group apportera des solutions technologiques de pointe, intégrant des systèmes de stabilisation et de stockage d’énergie pour optimiser l’efficacité des centrales solaires.

Le Togo a également signé un partenariat avec RELP (Renewable Energy Learning Partnership), une association qui soutient les pays dans l’intégration et la promotion des énergies renouvelables.

L’objectif est de renforcer les capacités de stockage d’énergie solaire, un aspect clé pour garantir un approvisionnement stable et fiable.

Ces deux accords s’inscrivent dans une stratégie globale visant à renforcer l’indépendance énergétique du Togo. Le pays souhaite non seulement répondre efficacement à ses besoins nationaux en énergie, mais également envisager l’exportation des surplus d’énergie solaire vers les pays voisins.