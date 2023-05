Solutions innovantes pour promouvoir la croissance

Le président Faure Gnassingbé, actuellement à Paris, a rencontré jeudi Elin Arnadottir, la directrice du Centre de développement de l’OCDE.

Le Togo a adhéré il y a 4 ans à ce Centre qui dépend de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

Cet organe aide les pays en développement et les économies émergentes à trouver des solutions innovantes pour promouvoir une croissance durable, réduire la pauvreté et les inégalités, et améliorer la vie des populations.