Soulager la pression urbaine

L’aide aux populations les plus défavorisées passe par une politique du logement abordable. L’exode rural pousse les Togolais vers les grandes villes, notamment Lomé.

L’Etat prévoit de construire 20.000 logements de ce type à l’horizon 2025. 3.000 cette année, a indiqué vendredi le ministère de l’Urbanisme.

Cette politique devrait faire appel aux partenariats public-privé (PPP).

Plusieurs institutions de financement et des promoteurs sont en discussion avec le gouvernement.

Shelter Afrique est partie prenante.

Cette structure multi-étatique est présente dans de nombreux pays africains (Nigéria, Kenya, Malawi, etc…) et bénéficie de l’appui de la BAD.

Les sites retenus pour accueillir les 3.000 logements sont situés à Togblékopé et à Kpomé, a indiqué le ministère.

La pression urbaine rend l’accès à un habitat décent de plus en plus difficile, et les constructions anarchiques ont proliféré dans la périphérie des grandes agglomérations.

Faute de moyens financiers, les ménages privilégient l’autoconstruction, et la plupart des maisons ainsi sorties de terre ne respectent pas les normes en vigueur.