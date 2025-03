Transformation locale du phosphate

Le gouvernement poursuit son projet stratégique de création d’une usine locale de production d’engrais, dans l’objectif de valoriser ses ressources naturelles et de stimuler la productivité agricole nationale.

Vendredi le ministère des Mines a confirmé que les démarches sont en cours, avec la réalisation d’études de faisabilité et la mise en place de partenariats public-privé pour financer le projet.

Il s’inscrit dans une vision de transformation structurelle de l’économie. Actuellement, le phosphate est majoritairement exporté à l’état brut, ce qui limite sa valeur ajoutée.

Avec la création de cette usine, le gouvernement entend amorcer une industrialisation de la chaîne de valeur, permettant de produire localement des engrais adaptés aux sols togolais, à des coûts maîtrisés, et de réduire la dépendance aux importations.

La mise en service de cette unité industrielle devrait avoir des effets multiplicateurs sur l’économie. Elle permettra de générer des emplois directs et indirects dans les secteurs minier, industriel et agricole, tout en renforçant les capacités locales en transformation des matières premières.

Sur le plan agricole, la production locale d’engrais est attendue comme un accélérateur de fertilité des sols et de rendements agricoles, ce qui contribuerait à consolider la sécurité alimentaire et à soutenir les petits producteurs.

Selon le rapport 2022 de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), le Togo a exporté 1 782 665 tonnes de phosphate, générant 157,6 milliards de Fcfa de recettes. La transformation locale de cette ressource stratégique pourrait accroître significativement ces retombées, tout en renforçant la souveraineté agricole et industrielle du pays.

Le Togo s’inscrit dans une démarche de développement durable et intégré, misant sur ses richesses naturelles pour construire une économie plus résiliente et inclusive.