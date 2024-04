Un acteur clé dans la transformation agricole en Afrique de l'Ouest

L'agriculture togolaise a connu un essor notable grâce à des initiatives présidentielles, parmi lesquelles les Zones d’Aménagement Agricole Planifiées (ZAAP) qui jouent un rôle prépondérant.

Ces zones, destinées à stimuler la production agricole, ont pour but de renforcer la sécurité alimentaire et d'améliorer les conditions de vie des agriculteurs, tout en positionnant le Togo comme un leader régional dans l'exportation de produits agricoles.

À la fin novembre 2023, le Togo comptait 222 ZAAP couvrant une superficie de 32 230 hectares.

L'agropole de Kara se distingue particulièrement, avec 38 ZAAP en aménagement cette année. L'objectif national est ambitieux : aménager 400 ZAAP d'ici 2025, chaque zone couvrant au moins 100 hectares.

Les exploitants des ZAAP bénéficient de rendements nettement supérieurs à ceux des producteurs traditionnels, grâce à des pratiques comme la mécanisation et des stratégies telles que les commandes groupées qui réduisent les coûts logistiques.

Le succès des ZAAP s'explique également par l'introduction de la mécanisation agricole et le soutien constant de l'Institut de conseil et d'appui technique (ICAT), qui aide à optimiser les méthodes de production. Cette approche intégrée contribue non seulement à augmenter la productivité mais aussi à améliorer la rentabilité pour les agriculteurs.

L'entrepreneuriat féminin dans les ZAAP a également enregistré une hausse significative, avec un taux d'accroissement de 35,1%. Les femmes gèrent maintenant 27% de la superficie totale des zones enquêtées, ce qui témoigne de leur rôle croissant dans le secteur agricole du pays.

Vers la Création de Clusters Agro-économiques

Le gouvernement envisage de spécialiser davantage les ZAAP pour créer des clusters agro-économiques et exploiter les avantages comparatifs de différentes régions.

Cette stratégie devrait permettre de développer des chaînes de valeur intégrées et renforcer l'économie locale.

En parallèle, le Togo développe des agropoles pour dynamiser l'articulation entre l'agriculture et l'industrie. Le projet pilote à Kara, lancé en 2018, a déjà montré des résultats prometteurs en termes de développement d'infrastructures et de renforcement des capacités des acteurs locaux.

Ces agropoles sont conçues pour accélérer la croissance économique et la création d'emplois à travers le pays.

Avec ces initiatives, le Togo s'affirme comme un acteur clé dans la transformation agricole en Afrique de l'Ouest, en utilisant des stratégies innovantes pour promouvoir la sécurité alimentaire et le développement économique.