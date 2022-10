Un homme de solutions

L’économiste Kako Nubukpo, doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l’Université de Lomé (Togo), ancien ministre chargé de la Prospective et de l’Évaluation des politiques publiques et aujourd’hui Commissaire chargé du Département de l’agriculture, des ressources en eau et de l’environnement de l’UMEOA, publie mercredi chez Odile Jacob un nouvel ouvrage.

‘Une solution pour l’Afrique. Du néoprotectionnisme aux biens communs’, tel est son titre.

L’Afrique est soumise à un défi gigantesque : intégrer en une génération un milliard d’individus supplémentaires dans un contexte de faible productivité, de quasi absence d’industrie, d’urbanisation accélérée, le tout coiffé par une crise climatique devenue permanente.

Cette « urgence africaine » qu’avait déjà soulignée Kako Nubukpo dans son précédent livre impose d’inventer un autre modèle économique.

Car l’Afrique a trop souvent été un continent cobaye, soumis à toutes sortes de prédations.

Le huis clos inattendu de la crise du covid-19 a montré de quelle résilience elle était capable et lui a permis de redécouvrir l’étendue et la richesse de son patrimoine. Forte de cette leçon, elle doit désormais trouver la voie d’un développement endogène fondé sur ses communs.

Mettre en place un néoprotectionnisme africain et préserver les ressources propres (terre, biens numériques...), assurer la souveraineté alimentaire du continent en développant l’agroécologie, créer une agence régionale de la dette : autant de pistes parmi d’autres que propose ici Kako Nubukpo pour que l’Afrique se réapproprie son destin.

Avec cette idée que les communs n’ont pas seulement l’avantage d’offrir une voie médiane entre les défaillances de l’État et du marché : en promouvant une économie du partage, ils sont aussi profondément en phase avec la réalité sociale africaine.

______

‘Une solution pour l’Afrique. Du néoprotectionnisme aux biens communs’ par Kako Nubukpo

Editions Odile Jacob, 304 pages, 23,90 euros

