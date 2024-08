Un impact positif sur le développement local

Depuis sa création, le Fonds d’appui aux collectivités territoriales (FACT) s’est imposé comme un mécanisme crucial pour le financement des communes togolaises.

Entre 2020 et 2024, ce sont plus de 32 milliards de Fcfa qui ont été alloués aux communes, leur permettant de mieux répondre aux besoins de leurs populations et de jouer un rôle central dans le développement local.

Selon Koumtchane Siangou, secrétaire technique du FACT, le Fonds n’est pas simplement un outil de redistribution des ressources, mais un véritable levier pour améliorer la gestion et l’efficacité des collectivités territoriales.

« Une importante partie des dotations est directement allouée au fonctionnement des collectivités territoriales. Le FACT répartit de façon équitable les ressources aux communes », a-t-il souligné.

Le FACT va au-delà du simple financement en suivant et en évaluant les performances des collectivités territoriales dans leur gestion quotidienne. Cette approche permet d'orienter les communes vers une meilleure performance, en leur fournissant les outils nécessaires pour une gestion plus rigoureuse et plus transparente.

L’une des innovations significatives introduites par le FACT cette année est la dotation de performance, un dispositif qui récompense les communes en fonction de leur efficacité. Ce système incitatif est conçu pour encourager les communes à adopter des pratiques de gouvernance exemplaires.

« La dotation de performance permet d'apporter du financement aux communes qui tiennent au moins quatre réunions par an, qui ont pu voter leur propre budget, et qui ont élaboré leur plan de développement communal », a précisé Koumtchane Siangou.

Ce dispositif vise à promouvoir une gestion plus rigoureuse et à inciter les collectivités à s’engager dans une dynamique de développement durable.

Grâce aux fonds alloués par le FACT, les collectivités territoriales togolaises sont mieux équipées pour répondre aux défis locaux et pour améliorer la qualité de vie de leurs populations.

Les ressources mises à disposition leur permettent de financer des projets structurants, de renforcer leurs infrastructures et d’assurer une gestion plus efficace des services publics.

En encourageant une gestion transparente et rigoureuse, le FACT contribue à renforcer la confiance entre les citoyens et leurs élus locaux, tout en assurant une utilisation optimale des ressources publiques.