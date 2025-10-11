Un nouveau projet prend racine dans les Savanes

Grâce à un appui de la coopération allemande (GIZ), un projet en faveur d’une production durable et résiliente d’anacardiers dans la région des Savanes sera prochainement lancé.

Il vise à renforcer la résilience économique et climatique des producteurs, tout en améliorant la sécurité alimentaire dans une zone parmi les plus vulnérables du pays.

Le projet mettra l’accent sur les bénéfices environnementaux de l’anacardier, espèce reconnue pour accroître le couvert végétal et contribuer à la lutte contre la déforestation, réduire les émissions locales de gaz à effet de serre et améliorer la fertilité et la rétention d’eau des sols, essentiels pour la productivité agricole.

En parallèle, la dimension économique reste centrale : structuration de la filière, création d’emplois, valorisation des savoir-faire ruraux.

Les cibles concernés sont les pépiniéristes qui assureront la multiplication et la distribution de plants améliorés, les planteurs, les femmes et les organisations agricoles communautaires.

Ce projet s’inscrit dans la vision du Togo de diversifier ses cultures de rente, tout en misant sur des modèles agricoles respectueux de l’environnement et générateurs de revenus.