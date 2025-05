Un projet pilote pour améliorer l’hygiène urbaine à Lomé

La défécation à l’air libre reste un problème de santé publique majeur dans certaines zones urbaines, notamment à Lomé. Ce phénomène, dû en grande partie au déficit d’infrastructures sanitaires adéquates, est à l’origine de nombreuses pathologies, dont les maladies diarrhéiques et les infections liées à la pollution environnementale.

Afin d’apporter une réponse structurée à cette problématique, l’Agence nationale d’assainissement et de salubrité publique (ANASAP), a procédé au lancement du Projet d’appui à l’assainissement dans les communes de Golfe 1, 2, 4 et 6. Financé dans le cadre du Programme d’investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l’Ouest (WACA-REGIP), ce projet est évalué à 309,75 millions de Fcfa et s’étendra sur deux ans.

Le projet vise une amélioration significative de la couverture en infrastructures sanitaires dans les quartiers ciblés. Il comprend :

La construction de blocs sanitaires publics dans des lieux stratégiques : établissements scolaires, marchés, et plages ;

L’assainissement de proximité, avec la mise en place de dispositifs de collecte et de traitement des déchets humains ;

La sensibilisation des populations aux bonnes pratiques d’hygiène et à l’utilisation des infrastructures mises à disposition.

Cette démarche vise à réduire la pression sanitaire sur les espaces publics et à promouvoir une urbanisation plus saine et plus durable.

Les interventions se concentreront sur les sites à fort enjeu démographique et sanitaire :

Golfe 1 : EPP Clubatem, marché d’Adakpamé, plage de Lomé.

Golfe 2 : Écoles primaires publiques Ougourdi et Ediranawe 2.

Golfe 4 : Marché d’Anoukope, plage face au Grand Marché d’Adidogomé, et un site complémentaire à définir.

Golfe 6 : Marché d’Ivégo et marché d’Ogouané.

Ces localisations ont été définies à partir d’une étude de base exhaustive, menée sous la coordination du WACA Togo, afin d’identifier les zones les plus vulnérables et les plus prioritaires.

Une logique de résilience urbaine

« La défécation à l’air libre n’est pas seulement un problème d’hygiène. Elle traduit un déficit structurel de planification urbaine et de services de base », a rappelé Gnakoudé Bérena, directeur général de l’ANASAP. Le projet s’inscrit donc dans une vision plus large de résilience urbaine, visant à renforcer la capacité des communes à faire face aux enjeux environnementaux et sanitaires.

Selon Rahim Adou Alimi Assimou, coordonnateur national du WACA Togo, l’objectif est de construire une réponse durable, intégrée aux politiques locales, qui associe les collectivités, les communautés et les partenaires techniques.

Ce projet pourrait ainsi servir de modèle pour une approche territorialisée de l’assainissement, combinant diagnostics ciblés, interventions multisectorielles et participation communautaire.