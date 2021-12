Un projet qui s'achève sur une note d'optimisme

Le projet d’opportunités d’emploi pour les jeunes vulnérables (EJV) fait partie intégrante des initiatives gouvernementales pour réduire la pauvreté au sein des communautés à la base. Il arrivé à son terme en fin d'année.

Le programme, lancé il y a 4 ans, est piloté par l’Agence nationale d’appui au développement à la base (Anadeb) et est financé par la Banque mondiale.

Plus de 14.000 jeunes (hommes et femmes), âgés de 18 à 35 ans, en situation de pauvreté et ou de vulnérabilité issus de 200 villages ont bénéficié de l’EJV.

Une délégation de la Banque mondiale, dirigée par Friederike Rother, est sur le terrain pour s’assurer que la démarche a porté ses fruits. C'est le cas.

‘Nous sommes heureux de constater tout ce que les jeunes ont pu réussir à faire. Les réalisations sont impressionnantes’, a déclaré mercredi Friederike Rother, spécialiste principal de la protection sociale à la BM.

Consolidation de la cohésion sociale, engagement civique pour le développement communautaire sont les impacts de cette initiative.

Cette collaboration avec la Banque pourrait prendre une nouvelle forme en 2022. La lutte contre la pauvreté est loin d’être terminée.