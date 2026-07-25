Une appli pour s’engager plus facilement

L’Agence nationale du volontariat au Togo (ANVT) a lancé son application mobile.

Objectif : simplifier l’accès aux missions et booster la participation citoyenne.Disponible sur smartphone, l’appli permet de découvrir et de s’inscrire aux différents programmes : volontariat national de compétences (VNC), d’engagement citoyen (VEC), sénior (VS) ou international de réciprocité (VIR).

Les candidats suivent en direct l’évolution de leur dossier et consultent leurs allocations. Plus de paperasse, plus de fluidité.Pourquoi le volontariat compte

Depuis 2011, 83 842 Togolais se sont engagés : 33 919 en compétences, 45 736 en engagement citoyen, 2 921 seniors et 127 en réciprocité internationale.

Ces volontaires agissent concrètement sur le terrain : ils renforcent la solidarité, accompagnent les communautés, favorisent l’inclusion sociale et participent au développement du pays.

Au premier semestre 2026, l’ANVT a déjà mobilisé 5 497 nouveaux volontaires, immatriculé 494 à la CNSS, sensibilisé 2 405 candidats et accompagné 5 498 personnes vers l’insertion.

Avec cette application, l’ANVT rend le volontariat plus accessible, transparent et attractif, surtout pour les jeunes qui veulent s’engager au service de leur pays.