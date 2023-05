Une approche pangouvernementale de la gestion de l’océan

La planification spatiale marine (PSM) est un processus qui permet de gérer les espaces océaniques pour atteindre des objectifs écologiques, économiques, culturels et sociaux.

Le Togo fait progresser la planification spatiale marine grâce au travail mené depuis plusieurs années par le Haut conseil pour la mer (HCM).

L’océan est confronté à des défis importants en raison du changement climatique, de la pollution et des demandes sur les ressources et les espaces marins.

La PSM est un processus reconnu à l'échelle internationale qui permet de gérer les espaces océaniques.

Tout comme la planification urbaine aide à organiser le développement des villes – par exemple, en conservant des espaces verts tout en autorisant le développement commercial – la PSM guide l'utilisation durable de l’océan.

Binessi Komlan Akakpo, directeur de l'action de l'Etat en mer, rappelle que le président Faure Gnassingbé a fait de l’économie bleue l’un des axes du développement économique.

D’ou l’intérêt d’avoir une PSM rigoureuse.

L'approche du Togo pour la gestion de l’océan doit tenir compte de l'immense espace océanique dont il dispose, du contexte juridictionnel unique et des divers droits et intérêts des partenaires et intervenants.