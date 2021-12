Marie-Pierre Poirier, la représentante régionale du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), a salué mardi les efforts du gouvernement pour garantir aux populations les services essentiels.

Elle a mentionné l’éducation, l’accès à l’eau potable, la lutte contre la malnutrition, la vaccination

‘La politique du gouvernement en matière d’opportunités offertes à la jeunesse et de services de base me semble être une bonne approche. C’est une stratégie extrêmement prometteuse pour renforcer la cohésion sociale et préserver la paix' a-t-elle déclaré.

Pour la représentante de l'Agence onusienne, la vision cohérente & intégrée avec une approche inclusive de la feuille de route gouvernementale est à saluer.

En visite de travail à Lomé, Mme Poirier a rencontré le Premier ministre, des membres du gouvernement et les équipes de l’UNICEF au Togo.