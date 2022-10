Une Semaine de l’évaluation aura lieu du 23 au 25 novembre à Lomé. Elle réunira des membres du gouvernement, des experts et des représentants des partenaires au développement.

L’Évaluation des politiques publiques est au cœur de l’action des pouvoirs publics. C’est un gage d’efficacité.

Elle fait désormais partie des thèmes obligés de toute réflexion sur la réforme de l’État et la modernisation de l’action publique.

Mieux gérer l’argent public et rendre des comptes sur son utilisation sont des impératifs peu contestables en période de rigueur budgétaire, dans une société où les exigences de transparence se font plus pressantes.

Pour contribuer réellement à l’amélioration de la gouvernance publique, l’évaluation ne peut cependant pas se contenter de mesurer les coûts et les effets des politiques, elle doit aussi viser à en éclairer les enjeux, la logique et les mécanismes afin de permettre à tous d’en devenir les acteurs informés et responsables.

Dans cette perspective, l’évaluation doit être comprise comme une démarche d’intelligence collective plus que comme une technique de mesure.