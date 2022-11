Une formation sur mesure

Le Premier ministre Victoire Tomégah-Dogbé a visité lundi le centre de formation en couture installé sur la Plate-forme industrielle d’Adétikopé (PIA).

Le gouvernement veut faire de ce site le symbole de la relance de l’économie avec l’implantation d’usines textile utilisant, si possible, le coton produit localement.

Le centre doit former 2.000 jeunes. 700 l’ont déjà été ces six derniers mois.

‘Compte tenu de l’urgence et du fait que les investisseurs du domaine du textile s’empressent de venir s’installer au Togo, le chef de l’Etat a instruit d’anticiper en faisant former les jeunes, afin d’avoir une main d’œuvre qualifiée sur place. Alors, sur fonds propres, c’est plus de 3,3 milliards de FCFA qui ont été déjà investis’, a la cheffe du gouvernement.