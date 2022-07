Une véritable politique d'irrigation

Le taux d'irrigation reste bas au Togo et la conséquence directe est la faible productivité agricole.

L’Union européenne vient en aide au Togo en matière d’irrigation. Une expertise technique et des moyens financiers pour renforcer la production agricole.

'Seulement 1% des terres sont irriguées. La moyenne dans le monde est de 20%’, indique Hugo Van Tilborg, chef de Coopération à l’UE.

Le Togo s’est doté d’un schéma directeur de l’agriculture irriguée (SDAI). Un outil de planification sur le long terme.

Selon les autorités, ce schéma directeur permet de développer un modèle d’agriculture plus durable et résilient aux effets du changement climatique tout en améliorant les rendements et les revenus des paysans.