Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, participe à Lomé à une réunion de haut niveau consacrée aux engrais et plus généralement à la promotion de l’agriculture.

Cette rencontre est organisée par la BM, la Cédéao et le Togo.

‘Heureux de me joindre au président Faure Gnassingbé et aux partenaires internationaux pour une feuille de route sur les engrais. Nourrir les sols est impératif pour nourrir les populations en Afrique de l’Ouest’, a-t-il déclaré mercredi.

Lors d’une rencontre la veille avec le chef de l’Etat togolais, M. Diagana avait évoqué les transformations essentielles de l'agriculture, de l'énergie, du climat, de la protection sociale, de l'éducation et de l'égalité des genres.

La Banque mondiale et le Togo ont une vision commune en matière de développement inclusif à impact durable, a-t-il souligné.

L'agriculture en Afrique de l'Ouest est un secteur essentiel de l'économie fournissant des emplois et des moyens de subsistance à une grande partie de la population. La plupart des pays dépendent de l'agriculture pour leur sécurité alimentaire et leurs exportations.

Les principales cultures agricoles de la région comprennent le maïs, le riz, le mil, le sorgho, les arachides, le coton, le manioc et les légumes. Il existe également un potentiel important pour l'élevage du bétail, notamment des bovins, des moutons, des chèvres et des volailles.

Cependant, le secteur est confronté à de nombreux défis.

Parmi les plus importants, on peut citer les changements climatiques, la sécheresse, les ravageurs des cultures, les maladies du bétail, les infrastructures limitées, le faible accès aux financements, le manque de technologie agricole moderne et les faibles niveaux de formation.