Vers une couverture universelle de l'eau potable

Le Togo a réalisé des avancées notables dans la fourniture d’eau potable ces dernières années.

Un pas franchi grâce à l'accompagnement des institutions internationales telles que la Banque mondiale, la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), la Banque Africaine de Développement (BAD), et l’Agence Française de Développement (AFD).

Le bilan publié mardi à Lomé par le ministère de l’Eau et de l’Hydraulique Villageoise a mis en lumière ces progrès.

En milieu rural, le taux de desserte en eau potable a grimpé de 47,7% en 2014 à 74,4% en 2023. En milieu semi-urbain, ce taux a également progressé, passant de 42,6% en 2014 à 55,9% en 2023. En milieu urbain, il est passé de 47,7% en 2014 à 69% en 2023. Ces chiffres témoignent des efforts significatifs déployés pour améliorer l'accès à l'eau potable pour tous les Togolais.

Le Projet PASSCO

L’un des projets phares ayant contribué à ces avancées est le projet PASSCO, financé à hauteur de 6,5 milliards de francs CFA par l’Agence Française de Développement (AFD). Ce projet a permis la construction de 400 nouveaux forages dans les régions septentrionales du pays, améliorant ainsi l’accès à l’eau potable pour de nombreuses communautés rurales de cette région où l'accès à l'eau potable était très difficile.

En 2023 également, la Banque mondiale a approuvé une nouvelle opération de 100 millions de dollars pour améliorer l’accès à l’eau potable et les services d’assainissement dans le grand Lomé. Ce projet comprend la réhabilitation des systèmes d’approvisionnement en eau, la construction d’une station de traitement des eaux usées, et le renforcement du réseau de distribution.

Ces initiatives visent à renforcer les infrastructures existantes et à garantir un accès durable à l'eau potable.

Le gouvernement togolais ne compte pas s’arrêter là et a pour ambition d’atteindre une couverture universelle de l’eau potable d’ici 2025. Cette ambition est soutenue par une série de mesures et de projets en cours afin d'assurer un accès équitable et durable à l'eau potable pour tous les Togolais.

Les efforts continus du gouvernement, soutenus par des partenariats solides avec des institutions internationales, sont essentiels pour atteindre cet objectif ambitieux.