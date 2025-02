Implosion à venir

La ville de Salvador de Bahia a accueilli jusqu'à samedi la Conférence de la Diaspora Africaine dans les Amériques, un événement majeur organisé par l'Union Africaine et le gouvernement du Togo, en partenariat avec le gouvernement fédéral du Brésil et le gouvernement de l'État de Bahia, avec le soutien de l'Université Fédérale de Bahia et de l'Institut Brésil-Afrique.