Au Kremlin, Poutine promet des « bases solides » pour l’avenir

Vladimir Poutine a offert mercredi soir une réception au Kremlin, dans la salle à facettes, en l’honneur des chefs de délégation participant au troisième sommet Russie-Afrique, parmi lesquels le président du Conseil du togo, Faure Gnassingbé.

Le président russe a levé son verre aux chefs d’État africains et aux dirigeants des organisations d’intégration régionale présents, ainsi qu’au développement de la coopération entre la Russie et l’Afrique, à la paix et à la prospérité de leurs peuples.

Selon lui, les accords conclus lors du sommet poseront « des bases solides pour un travail commun fructueux pendant de nombreuses années ».