Bruxelles salue le rôle croissant du Togo sur la scène régionale

Lors d’une rencontre bilatérale tenue vendredi à Bruxelles, avec Robert Dussey, le chef de la diplomatie togolaise, le vice-Premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot, a salué le rôle croissant du Togo sur la scène régionale et internationale.

« J’ai eu un bon échange avec Robert Dussey, dans un moment clé pour l’avenir de son pays et de notre continent », a déclaré Maxime Prévot, exprimant sa reconnaissance pour la vision lucide et l’engagement sans faille de son homologue.

La Belgique note avec attention la transition constitutionnelle majeure opérée par le Togo, qui passe vers un régime parlementaire, tout en consolidant une diplomatie qu’elle qualifie d’autonome, constructive et ambitieuse. Ce repositionnement politique est, selon Maxime Prévot, porteur de stabilité et de crédibilité, dans un contexte africain en pleine mutation.

Au cœur des échanges entre les deux ministres figurait la mission de médiation du Togo entre la RDC et le Rwanda, dans la région des Grands Lacs. Pour M. Prévot, l’approche togolaise, basée sur l’écoute, l’inclusion régionale et le dialogue avec la société civile, constitue un levier de paix durable.

« La Belgique soutient pleinement cette médiation et salue le leadership africain dans la recherche de solutions africaines », a ajouté le chef de la diplomatie belge.

Maxime Prévot a également réitéré l’engagement de la Belgique à accompagner les efforts du Togo dans ses initiatives de paix et de développement, en Afrique et au-delà. Il a exprimé le souhait de renforcer le partenariat bilatéral, sur la base d’un dialogue franc et d’objectifs communs.