Coopération renforcée avec Freetown

Le ministre en chef de la Sierra Leone, David Moinina Sengeh, équivalent du Premier ministre dans le système politique sierra-léonais, a eu des entretiens approfondis vendredi avec la cheffe du gouvernement togolais, Victoire Tomegah Dogbé.

Cette réunion a ouvert des perspectives prometteuses pour les deux pays ouest-africains, tant sur le plan économique que social.

Au cœur de leurs discussions, les questions de paix et de stabilité ont occupé une place prépondérante.

Dans une région éprouvée par des tensions, la Sierra Leone et le Togo reconnaissent l'importance cruciale d'un environnement pacifique comme fondement du développement et de la prospérité.

Les deux dirigeants ont exprimé leur volonté de collaborer étroitement pour promouvoir la paix régionale, conscient du rôle que chaque État peut jouer dans la construction d'une Afrique de l'Ouest plus stable.

Le renforcement de la coopération économique a également été un sujet majeur de leur échange.

Les deux pays, désireux de diversifier leurs partenariats et d'accélérer leur croissance économique, voient dans cette collaboration renforcée un moyen d'atteindre ces objectifs.

Le développement de projets conjoints dans des secteurs clés et l'attraction d'investissements mutuels ont été identifiés comme des axes prioritaires.

Cette coopération économique élargie promet de stimuler les échanges commerciaux et d'encourager les flux d'investissements entre les deux nations.

David Moinina Sengeh et Victoire Tomegah Dogbé ont également manifesté un intérêt commun pour le développement de l'inclusion sociale, de la technologie, de la digitalisation, ainsi que pour l'emploi des jeunes et le développement des compétences.

Dans un monde de plus en plus numérisé, la Sierra Leone et le Togo aspirent à tirer parti des nouvelles technologies pour favoriser une croissance inclusive et durable. L'accent mis sur la jeunesse, qui constitue une part importante de leurs populations respectives, témoigne de leur engagement à préparer une génération capable de relever les défis du futur.

En s'attaquant conjointement aux défis de la paix, de la stabilité, et en travaillant à renforcer les liens économiques et sociaux, les deux pays posent les bases d'un partenariat solide, capable de transformer les opportunités en progrès tangible pour leurs peuples.

Cette dynamique de collaboration s'inscrit dans une vision plus large de l'intégration régionale et du développement partagé en Afrique de l'Ouest.