Décentralisation : quand la participation citoyenne freine les ambitions communes

Principal partenaire du Togo en matière de décentralisation, l’Allemagne a réagi au faible taux de participation enregistré lors des élections municipales du 17 juillet dernier.

À l’occasion d’une réception marquant le 35ᵉ anniversaire de l’unité allemande, l’ambassadeur Claudius Fischbach a exprimé ses préoccupations tout en renouvelant le soutien de son pays au processus démocratique et au développement du Togo.

Le diplomate a souligné que malgré les investissements importants consentis par son pays pour soutenir la décentralisation – des dizaines de millions d’euros à travers notamment la KfW, chef de file de la construction de 60 nouvelles mairies – la participation électorale reste décevante. Dans certaines zones, une large majorité d’électeurs s’est abstenue de voter.

« Environ 84 % des électeurs ne se sont pas rendus aux urnes dans la commune du Golfe 4, qui abrite notre ambassade. Peut-être parce qu’ils estiment que ces élections ne changeront rien. Ce constat nous préoccupe, car nous avons le sentiment que nos objectifs communs de développement ne sont pas encore atteints », a déclaré Claudius Fischbach.

L’ambassadeur allemand a toutefois tenu à rappeler la solidité des relations entre les deux pays.

Depuis 65 ans, l’Allemagne et le Togo entretiennent des liens diplomatiques étroits, consolidés par des actions concrètes sur le terrain. Ces trois dernières années, le Togo a reçu – par habitant – plus de soutien de l’Allemagne que tout autre pays d’Afrique de l’Ouest.

Le partenariat germano-togolais s’articule autour de cinq axes stratégiques : développement du secteur privé et formation professionnelle, agriculture et sécurité alimentaire, bonne gouvernance et décentralisation, santé et droits sexuels et reproductifs, énergies renouvelables et efficacité énergétique.

« Actuellement, plus de 30 projets bilatéraux, régionaux et globaux sont en cours en collaboration avec le Togo dans ces domaines. Travaillons ensemble pour un avenir prometteur entre l’Allemagne et le Togo, mais aussi entre l’Europe et l’Afrique », a plaidé le diplomate.

Un moment de célébration et de diplomatie

La réception, organisée vendredi soir à la résidence de l’ambassadeur, a également servi de cadre à la célébration de l’unité allemande. Plusieurs membres du gouvernement togolais y ont pris part, notamment Kossiwa Zinsou-Klassou, ministre de l’Action sociale, et Isaac Tchiakpe, ministre de l’Enseignement technique.