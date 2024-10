Dynamique de continuité et de renforcement

Le nouveau représentant de l'Union européenne (UE) au Togo, Gwilym Jones, a officiellement pris ses fonctions en présentant ses lettres de créances au président Faure Gnassingbé ce jeudi.

Remplaçant l'Espagnol Joaquín Tasso Vilallonga, le Gallois entame sa mission dans un contexte de coopération renforcée entre le Togo et l'Union européenne.

Avant sa nomination à Lomé, Gwilym Jones était en poste en Mauritanie, où il a géré les relations de l'UE avec ce pays du Sahel. Son expérience dans la région ouest-africaine sera un atout précieux pour consolider les liens entre le Togo et l’UE, qui entretiennent une coopération dynamique et diversifiée.

Depuis de nombreuses années, le Togo et l'UE maintiennent une relation étroite, axée sur des domaines clés tels que le développement, la sécurité, l'économie, et la gouvernance. La coopération entre les deux entités se manifeste à travers plusieurs programmes et initiatives, visant à améliorer la croissance économique du Togo, renforcer les infrastructures et promouvoir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'UE joue un rôle majeur dans le financement des projets de développement. Elle soutient des programmes axés sur la réduction de la pauvreté, l'amélioration des infrastructures et la modernisation des secteurs économiques stratégiques tels que l'agriculture, l'énergie, et l'éducation. L'un des programmes phares est le Programme indicatif national (PIN), qui a alloué des fonds significatifs pour des projets visant à améliorer les conditions de vie des Togolais, en particulier dans les zones rurales.

L'UE a également contribué au financement d'initiatives destinées à renforcer le secteur de l'éducation, notamment à travers des projets d'accès à l'enseignement primaire et secondaire. Elle soutient en outre le développement des compétences techniques et professionnelles, en collaboration avec le gouvernement togolais.

L'Union européenne soutient le Togo dans ses efforts pour renforcer la gouvernance et promouvoir la démocratie. Le financement des projets visant à améliorer la transparence des institutions publiques et à promouvoir les réformes politiques constitue une priorité dans cette coopération. L'UE appuie aussi les initiatives visant à améliorer la gestion des finances publiques, à lutter contre la corruption et à garantir le respect des droits humains.

La sécurité est un autre domaine dans lequel la coopération entre l'UE et le Togo est essentielle. Avec l'instabilité dans la région du Sahel et la menace croissante des groupes terroristes, l'Union européenne collabore étroitement avec les autorités togolaises pour renforcer la sécurité nationale et contribuer à la stabilité régionale. Des programmes de formation pour les forces de sécurité et des initiatives visant à renforcer la résilience face aux crises sécuritaires sont en cours.

En matière d'environnement et d'énergie, l'UE accompagne le Togo dans sa transition vers des énergies renouvelables. L'un des axes de cette collaboration est l'accès à l'énergie durable, particulièrement en milieu rural. Des projets sont financés pour favoriser le développement de sources d'énergie propres, telles que l'énergie solaire, tout en encourageant l'efficacité énergétique.

Avec la nomination de Gwilym Jones comme nouvel ambassadeur de l'UE au Togo, cette coopération s'inscrit dans une dynamique de continuité et de renforcement.

Lors de la cérémonie de présentation de ses lettres de créance, M. Jones a réaffirmé l'engagement de l'Union européenne à soutenir le Togo dans ses efforts de développement et à renforcer les liens entre les deux partenaires.

Le président Faure Gnassingbé a, pour sa part, salué la qualité de la coopération avec l'Union européenne et exprimé sa volonté de continuer à travailler étroitement avec l'institution européenne sur les priorités nationales.