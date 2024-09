Dynamique de rapprochement et de collaboration

Le président togolais Faure Gnassingbé s'est entretenu lundi à Pékin avec son homologue chinois, Xi Jinping. À l'issue de cette rencontre, M. Gnassingbé a qualifié les échanges de « fructueux » sur son compte X, soulignant la solidité des relations entre les deux nations.

« Nous avons réaffirmé les liens d'amitié entre nos nations, basés sur la solidarité et le respect mutuel, tout en explorant les perspectives d'un avenir commun dans le cadre d'un partenariat stratégique global prometteur. Notre coopération sera renforcée dans les domaines clés tels que la santé, le développement, les infrastructures, la transformation agricole, la maîtrise de l'eau et la connectivité », a déclaré le président Gnassingbé.

La visite du président togolais à Pékin s'inscrit dans le cadre du Forum sur la Coopération sino-africaine (FOCAC), qui se tient du 4 au 6 septembre. Ce sommet est une occasion pour les pays africains et la Chine de renforcer leur coopération et de discuter des défis et opportunités à venir.

La Chine, qui cherche à maintenir son statut de leader dans la coopération Sud-Sud, pourrait axer ce FOCAC sur des discussions politiques, marquant un tournant dans ses relations avec les pays africains. Pour le Togo, cette rencontre bilatérale est une opportunité de consolider ses liens avec Pékin, un partenaire économique de poids sur le continent.

La visite de M. Gnassingbé à Pékin et ses échanges avec le président Xi Jinping témoignent de l'ambition des deux pays de renforcer leur coopération dans des secteurs stratégiques. Le Togo, qui cherche à diversifier ses partenariats économiques et à accélérer son développement, pourrait bénéficier du soutien chinois dans des domaines essentiels comme la santé, les infrastructures, et l'agriculture.

En renforçant ces liens, le Togo espère attirer davantage d'investissements chinois et bénéficier de l'expertise de la Chine en matière de développement économique.

De son côté, Pékin voit dans ce partenariat un moyen d'affirmer son influence en Afrique et de promouvoir un modèle de coopération basé sur le respect mutuel et la solidarité.