Economie et culture

Programme chargé pour le président Ali Bongo Ondimba qui effectue une visite de 48h au Togo.

Il a visité mercredi le port autonome de Lomé (PAL), poumon économique du pays et plate-forme pour les pays de l’hinterland. L’activité est en croissance régulière.

Le leader gabonais s’est également rendu au Data Center de Lomé.

Ce centre de données, financé par la Banque mondiale, regroupe des installations informatiques chargées de stocker et de distribuer des datas à travers un réseau interne ou via un accès Internet. Le complexe peut abriter des bases de données de l’Etat, des sites internet publics et privés et des services de cloud

Au plan culturel, M. Bongo Ondimba a parcouru les salles riches en oeuvres locales du Palais de Lomé, l’ancienne bâtisse des Gouverneurs reconvertie en musée après de lourds travaux.

Les présidents du Gabon et du Togo ont eu plusieurs rencontres destinées à renforcer la coopération bilatérale.