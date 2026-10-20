Faure Gnassingbé attendu au sommet Russie-Afrique à Moscou

Faure Gnassingbé participera au troisième sommet Russie-Afrique, prévu les 28 et 29 octobre à Moscou. L’information a été communiquée à l’agence russe African Initiative par Igor Evdokimov, ambassadeur de Russie au Togo.

Selon le diplomate, le ministère togolais des Affaires étrangères a officiellement confirmé la présence du chef de l’exécutif.

African Initiative est une agence de presse basée à Moscou, qui gère un site web publiant en russe, anglais, français et arabe. Elle dispose notamment de bureaux à Ouagadougou, Bamako et Bangui. Officiellement, elle dit vouloir aider Russes et Africains à mieux se connaître grâce à une information objective.

Elle est l’un des principaux vecteurs de la réorganisation de l’influence russe en Afrique.