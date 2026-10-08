Faure Gnassingbé en Chine

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, effectue à partir de vendredi une visite officielle en Chine. Il s'agit de donner une nouvelle impulsion aux relations sino-togolaises, élevées en septembre 2024 au rang de Partenariat stratégique global.

Au programme, un entretien en tête-à-tête avec le président Xi Jinping sur les perspectives du partenariat, aux plans bilatéral et multilatéral. Des séances de travail sont aussi prévues avec le Premier ministre Li Qiang, le président du Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire Zhao Leji et de hauts responsables du Parti communiste chinois.

Le dirigeant togolais rencontrera également des investisseurs chinois.

Les échanges porteront sur les partenariats public-privé (PPP) autour des priorités de la Feuille de route 2026-2031 et de la Vision 2040.

Il effectuera enfin des visites de terrain dans des villes à fort potentiel économique et social, pour y évaluer les opportunités d’investissement. La liste de ces villes n’a pas été communiquée.