Faure Gnassingbé reçoit un message du président angolais

Faure Gnassingbé a reçu jeudi le ministre angolais des Relations extérieures, Antonio Tete.

Envoyé spécial du président João Lourenço, actuel président en exercice de l’Union africaine (UA), le diplomate est venu transmettre un message au chef de l’État togolais.

Les échanges ont porté sur le renforcement des relations bilatérales ainsi que sur les voies de coopération juridique et institutionnelle. Les deux parties ont également évoqué les enjeux de paix et de stabilité sur le continent africain.

M. Tete a salué le rôle actif et discret du président Gnassingbé en matière de diplomatie régionale, notamment dans les efforts de médiation pour la paix et la réconciliation. Un engagement reconnu et soutenu par ses pairs au sein de l’Union africaine.