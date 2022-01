Gilbert Houngbo devient président du NRGI

Le conseil d’administration du Natural Resource Governance Institute (NRGI), a nommé jeudi Gilbert Houngbo comme nouveau président de l’organisation.

Actuel président du FIDA (Fonds international de développement agricole), l’ancien Premier ministre togolais est le candidat de l’Afrique à direction de l’OIT (Organisation internationale du travail).

Il prendra ses fonctions de président du conseil d’administration en mars prochain.

NRGI a pour ambition d’assurer un avenir où les pays riches en pétrole, gaz et minéraux atteignent un développement durable, équitable et inclusif. L’organisation compte 80 économistes, juristes, spécialistes en gouvernance et autres personnels de soutien, qui opèrent dans plus d’une douzaine de pays riches en ressources naturelles, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, en Eurasie, en Afrique subsaharienne et en Asie-Pacifique.