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IA, robotique, numérique : Faure Gnassingbé découvre l'agriculture de demain en Chine

Pour la première étape de sa visite officielle en Chine, le président du Conseil, Faure Gnassingbé, s'est rendu dans un parc de démonstration d'agriculture intelligente, à Yangling, dans le district de la ville de Xianyang, province du Shaanxi, à 80km de Xi’an.

Faure Gnassingbé visite le centre de Yangling © DR

Pour la première étape de sa visite officielle en Chine, le président du Conseil, Faure Gnassingbé, s'est rendu dans un parc de démonstration d'agriculture intelligente, à Yangling, dans le district de la ville de Xianyang, province du Shaanxi, à 80km de Xi’an.

Le site est consacré à la recherche, à l'innovation et au développement de solutions technologiques. Intelligence artificielle, robotique, outils numériques : le centre s'appuie sur ces technologies pour optimiser la production, améliorer les rendements et rendre les pratiques agricoles plus efficaces. Il accueille l'Université d'agriculture et de foresterie du Nord-Ouest (Northwest A&F University).

Une démonstration qui fait écho aux ambitions togolaises. Selon la présidence, ces innovations vont dans le sens des politiques de modernisation de l'agriculture, une priorité du gouvernement.

Faure Gnassingbé s'est également entretenu avec le gouverneur du Shaanxi, Zhao Gang, des perspectives de coopération. Ce dernier a réaffirmé sa volonté de renforcer le partenariat économique entre sa province et les régions togolaises dans l'agriculture, les infrastructures, les affaires, les sciences, l'éducation et la culture.

Une cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente entre le Shaanxi et la région de la Kara a clôturé la séquence.

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