L'Italie dévoile un plan stratégique pour renforcer ses liens avec l'Afrique

Les dirigeants africains se réunissent à Rome ce week-end pour un sommet au cours duquel le Premier ministre Giorgia Meloni dévoilera enfin un plan stratégique visant à redéfinir les relations de l'Italie avec le continent africain et à freiner l'immigration.

Le soi-disant "Plan Mattei", du nom du défunt Enrico Mattei qui a fondé le géant italien de l'énergie Eni dans les années 1950, a été présenté comme un pilier de la politique étrangère de Meloni alors qu'elle cherche à renforcer la présence diplomatique de Rome.

Plus de 20 chefs d'État et de gouvernement seront à Rome pour l'événement, qui commence par un dîner dimanche avant le sommet officiel le lundi, où Meloni présentera l'Italie comme le pont naturel entre l'Afrique et l'Europe.

Bien que les détails du plan soient restés secrets, l'Italie a déclaré qu'elle souhaitait servir de plaque tournante pour l'énergie africaine tout en stimulant les investissements afin de freiner l'immigration illégale à travers la Méditerranée.

"Ce qui doit être fait en Afrique, c'est construire une coopération et des relations stratégiques sérieuses en tant qu'égaux, pas en tant que prédateurs", a déclaré Mme Meloni lors d'une conférence de presse ce mois-ci.

"Ce qui doit être fait en Afrique, c'est défendre le droit de ne pas devoir émigrer... et cela se fait avec des investissements et une stratégie", a-t-elle déclaré, promettant que l'Afrique serait une priorité pour l'Italie pendant sa présidence du Groupe des Sept (G7).

La Première ministre devrait présenter une série de projets le lundi, allant de la santé et de l'éducation à l'infrastructure et à l'agriculture, l'énergie étant au cœur du plan.

Rome a également déclaré que 70 % de son fonds pour le climat - un programme d'investissement visant à promouvoir des projets environnementaux internationaux - serait alloué à l'Afrique.

L'un des problèmes auxquels Meloni est confrontée est que l'Italie, lourdement endettée, n'a pas les fonds nécessaires pour devenir un acteur majeur en Afrique, où la Chine, la Russie et les États arabes sont de plus en plus actifs.

"Il serait insensé de penser que l'on peut rivaliser avec la Chine, les Émirats arabes unis ou même la Turquie", a déclaré Arturo Varvelli, directeur du bureau de Rome du think-tank European Council on Foreign Relations.

"Pour avoir un sens, cela devra s'inscrire dans le cadre plus large des initiatives existantes de l'Union européenne", a-t-il ajouté.

Soulignant la dépendance de l'Italie vis-à-vis du soutien de l'UE, les présidents de la Commission européenne, du Conseil et du Parlement sont attendus à Rome pour le sommet.

Giorgia Meloni s'appuiera également sur le secteur privé, Eni, contrôlé par l'État, devant jouer un rôle de premier plan.

Profitant de l'exclusion de la Russie du marché de l'énergie en Europe suite à l'invasion de l'Ukraine en 2022, Rome a déclaré qu'elle devrait servir de porte d'entrée de l'énergie, transportant le gaz naturel et l'hydrogène d'Afrique vers ses partenaires de l'UE.

Cependant, les experts en changement climatique remettent en question la sagesse d'investir d'importantes sommes dans l'infrastructure gazière alors que des projets existants garantissent déjà la sécurité énergétique de l'Italie.

Le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussey, participera au sommet de Rome.