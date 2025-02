L'UE demeure aux côtés de l'Ukraine

La Team Europe au Togo, composée de l'ambassade de France, de l'ambassade d'Allemagne et de la délégation de l'Union européenne, a exprimé lundi à Lomé son profond regret face au conflit entre la Russie et l'Ukraine et aux lourdes conséquences qu’il engendre sur les plans économique et politique.

Selon la Team Europe, trois ans après l’invasion russe, l’UE demeure plus que jamais aux côtés de l’Ukraine pour parvenir à une 'paix juste et durable'.

Pour les Européens, il est essentiel que la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine soient respectées face à cette guerre d’agression non provoquée et injustifiée.

Si les Ukrainiens continuent de souffrir des combats et des destructions, l’impact du conflit dépasse largement les frontières de l’Europe.

L’Afrique en subit également les conséquences à travers des crises alimentaires et économiques accrues.

L’Ukraine et la Russie assuraient environ 40 % de l’approvisionnement en blé du continent africain. La guerre a provoqué une envolée des prix, rendant des denrées de base comme le pain inaccessibles pour des millions de personnes, notamment en Égypte, en Somalie et au Soudan.

La crise des engrais a également frappé durement les agriculteurs africains. Avec la hausse des prix des fertilisants russes, de nombreux pays, notamment au Sahel et en Afrique de l’Est, peinent à maintenir leur production agricole, exacerbant ainsi l’insécurité alimentaire.

Au Togo, les conséquences de la guerre se font sentir à plusieurs niveaux. La hausse des prix des denrées alimentaires et des engrais a pesé sur le pouvoir d’achat des ménages et sur la productivité agricole.

Face à cette situation, la Team Europe réaffirme son engagement aux côtés des pays africains pour atténuer les effets de cette crise. Par des initiatives de soutien à la sécurité alimentaire, à l’éducation et à la stabilité économique, l’Union européenne entend continuer à accompagner ses partenaires dans cette période de turbulences.