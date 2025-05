La Chine et le Togo tracent une nouvelle voie commune

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a reçu vendredi l’ambassadeur de Chine, Weidong Chao, en fin de mission après sept années de service diplomatique au Togo.

À l’issue de l’entretien, le diplomate chinois s’est félicité de « l’hospitalité exceptionnelle » des Togolais et du renforcement continu des relations bilatérales, notamment depuis le sommet du FOCAC 2024 qui a marqué une nouvelle étape dans la coopération sino-togolaise.

Chao a transmis les vœux du président Xi Jinping et du Premier ministre Li Qiang, réaffirmant l’engagement de la Chine à approfondir le partenariat stratégique global entre les deux pays. Ce partenariat, établi en 1972 et élevé en 2024, couvre désormais des secteurs clés comme les infrastructures, l’agriculture, la formation, la sécurité, et la coopération internationale.