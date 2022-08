La Chine fait un geste

Accusé d’entraîner des pays africains dans le ‘piège de la dette ‘, Pékin se défend dans un contexte de rivalité accrue avec les puissances occidentales.

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a récemment annoncé une annulation de 23 prêts sans intérêt pour 17 pays africains qui étaient arrivés à échéance à la fin de 2021.

Les détails autour du montant des prêts n'ont pas été révélés, on ne connaît pas non plus le nom des États concernés, précise Le Point qui fait part de cette annulation.

La Chine est le premier créancier de huit pays africains éligibles à l’initiative de suspension du service de la dette (DSSI), selon une étude publiée en juin dernier par Green Finance & Development Center, un think tank basé à Shanghai.

Les analystes ont ainsi relevé que Pékin détient 55 % de la dette de Djibouti, 42 % de celle de la République du Congo et 34 % de celle de l'Angola. L’empire du Milieu est également le premier créancier de la Guinée (32 %), des Comores (31 %), du Cameroun (29 %), de la Zambie (25 %) et du Togo (24 %).

En 2020, la Chine avait soutenu le plan d’allègement de la dette du G20 pour les pays les plus pauvres de la planète, en acceptant de différer le remboursement de 5,7 milliards de dollars de dette entre mai 2020 et décembre 2021.

Le Togo a confirmé l'annulation d'une dette de 1,5 milliard de Fcfa.