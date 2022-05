Joaquín Tasso Vilallonga, l’ambassadeur européen à Lomé, a condamné ‘avec la plus grande fermeté le lâche attaque terroriste dans le nord du Togo ayant coûté la vie à 8 soldats togolais et blessé 13 autres. Je présente mes condoléances au gouvernement et aux familles des victimes, et souhaite un prompt rétablissement aux blessés’.

Le chef de la diplomatie de l’UE, Josep Borrell, avait déclaré mercredi que cette attaque ‘montre que la menace terroriste se propage vers les pays du golfe de Guinée’. ‘Les efforts doivent être redoublés pour l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard’.

Au moins huit soldats togolais ont été tués et treize blessés dans la nuit de mardi à mercredi au cours d'une attaque djihadiste dans le nord du Togo,